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أحمد جودة - القاهرة - ‬أشاد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، بجهود نجله جوليانو للتطوير من نفسه، بعدما سجل هدفه الأول مع الفريق في الفوز 2-0 على لاس بالماس في الدوري الإسباني.

أبدى سيميوني سعادته بالعودة إلى درب الانتصارات في الدوري بعد خسارته أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية من المسابقة، في ظل مساعي ثالث الترتيب لإعادة موسمه إلى المسار الصحيح.

وقال سيميوني الذي أثنى على ناويل مولينا الذي مرر الكرة إلى جوليانو إلى منصة موفيستار: "يعمل بصورة جيدة، ويتدرب بصورة جيدة، هذا مهم لتطوره، ما دام يتحلى بالتواضع فإن القلب سيستجيب".

رد فعل سيميوني بعد تسجيل نجله أول أهدافه مع أتلتيكو

وأضاف: "نحن سعداء، كنا بحاجة إلى مباراة ترفع المعنويات، استطعنا فرض أسلوبنا على المباراة وفزنا في مباراة مهمة"، لكن سيميوني قال إنه لا يتعامل مع جوليانو بصورة مختلفة عن باقي لاعبي الفريق.

واختتم: "قام ما عليه فعله، ولهذا هو في أتليتيكو، لديه مسؤولية وهذا لا يعترف بالأسماء، إنهم لاعبو كرة قدم، من يركض يلعب، ومن يركض أقل يلعب أقل، لم ينفق النادي أموالًا للتعاقد مع ابني، إنه ابن أكاديمية الشباب، نعتقد أن بمقدوره المساعدة، سيحظى بمباريات جيدة وأخرى سيئة، لكنه بالقطع يتمتع بالمقومات المطلوبة".