"قمة كتالونيا" تمنح برشلونة "النقطة 33"حسم فريق برشلونة "قمة كتالونيا" أمام جاره إسبانيول، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز أهداف برشلونة كل من داني أولمو "هدفين" في الدقيقتين (12) و(31)، ورافينيا في الدقيقة (23)، بينما سجل خافيير بوادو هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة (63).

وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، الذي تأجلت مباراته أمام مضيفه فالنسيا بسبب الفيضانات التي اجتاحت شرق إسبانيا، بينما توقف رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن ذات الجولة، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه لاس بالماس بهدفين دون رد، حيث أحرز هدفي أتلتيكو كل من جيوليانو سيميوني وألكسندر سورلوث في الدقيقتين (37) و(83).

ويرتفع رصيد أتلتيكو مدريد بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة ويحل في المركز الثالث، فيما يتجمد رصيد لاس بالماس عند تسع نقاط في الترتيب الثامن عشر.