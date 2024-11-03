نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات الأهلي الجديدة.. "أسلحة فاسدة" أم مجرد سوء حظ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، جملة يكررها كثيرًا جمهور النادي الأهلي، وذلك بعد خيبة أمل كبيرة نقلتها صفقات الأهلي الجديدة إلى جمهور المارد الأحمر.

تمكن مسؤولو النادي الأهلي من تعزيز ثلاث مراكز رئيسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إبرام صفقات مع الرباعي يوسف أيمن، يحيى عطية الله، شرف داري، وعمر الساعي.

ويرصد لكم " دوت الخليج الرياضي " عبر هذا التقرير ماذا قدمت صفقات الأهلي الجديدة خلال فترة تواجدها داخل جدران القلعة الحمراء؟

أمل الأهلي المفقود

تعاقدت إدارة النادي الأهلي مع هذه الصفقات من أجل تدعيم مراكز الدفاع والظهير الأيسر والوسط الدفاعي، لتعويض النقص الناتج عن رحيل بعض اللاعبين الذين شغلوا هذه المراكز.

حيث تم التعاقد مع أيمن وداري كبديلين لكل من محمد عبد المنعم ومحمود متولي، حيث انتقل الأول إلى صفوف نادي نيس الفرنسي، بينما تم فسخ عقد الثاني.

أما بالنسبة ليحيى عطية الله، فقد تم التعاقد معه لسد النقص في الجبهة اليسرى نتيجة إصابة علي معلول بقطع في وتر إليكس، وكذلك إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي.

فيما جاء التعاقد مع عمر الساعي لتقوية مركز الوسط وتعويض غياب المالي أليو ديانج، الذي انتقل إلى نادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة.

ولكن حتى الآن، لم تُجدي صفقات الأهلي نفعها بعد فترة معقولة من تعاقد الفريق معهم، ليفشلوا في تحقيق طموحات وآمال مجلس إدارة الأهلي وجماهيره، باستثناء المغربي يحيى عطية الله.

لعنة الإصابات تطارد أشرف داري

أشرف داري

أشرف داري، النجم المغربي، الذي انضم إلى صفوف النادي الأهلي من أجل تدعيم خط الدفاع، خاصة بعد رحيل محمد عبدالمنعم إلى الدوري الفرنسي.

ولكن لم يسلم داري من الإصابات المتكررة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة، والتي على إثرها لم يتمكن سوى من اللعب لدقائق معدودة بقميص الأحمر، وسط تداعيات بأن إصابته مزمنة.

يوسف أيمن المنبوذ

يوسف أيمن

المدافع القطري المصري يوسف أيمن، الذي انضم إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من فريق الدحيل القطري لتعويض رحيل الثنائي محمود متولي ومحمد عبدالمنعم.

ومع ذلك، كانت مشاركته الأولى مع الأحمر أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والتي أصيب فيها وغادر المباراة.

ليغيب عن مباراة الفريق ضد العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال، ثم يعود مرة أخرى للمشاركة في مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا في افتتاحية الدوري.

شارك يوسف في الشوط الأول من المباراة، ولكنه لم يُقدم ما يشفع له ليكون داخل جدران القلعة الحمراء، وسط اعتراضات كبيرة وغضب من جمهور الأهلي على أداء اللاعب، مطالبين برحيله في يناير المقبل.

عمر الساعي في انتظار الفرصة

عمر الساعي

عمر الساعي، موهبة الدروايش، التي تعاقد معها المارد الأحمر من أجل تدعيم خط وسط الفريق بعد رحيل المالي أليو ديانج الذي انتقل إلى الدوري السعودي.

حتى الآن، شارك عمر الساعي في لحظات معدودة رفقة الفريق، وينتظر الفرصة الحقيقية من أجل إثبات قدراته الكبيرة التي تشفع له باقتحام تشكيلة السويسري مارسيل كولر.

عطية الله الحسنة الوحيدة

يحيى عطية الله

يبقى المغربي يحيى عطية الله هو الحسنة الوحيدة في تعاقدات الأهلي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، حيث تم التعاقد معه من أجل تعويض غياب علي معلول.

وحتى الآن، يقدم النجم المغربي أداءً مميزًا وثابتًا رفقة المارد الأحمر، لينجح في تثبيت أقدامه بشكل أساسي في تشكيلة مارسيل كولر، وسط إشادات كبيرة من الجمهور.

ويبقى السؤال الآن، هل كانت تعاقدات الأهلي مع الثلاثي داري وأيمن والساعي صفقات "الأسلحة الفاسدة"، أم هو مجرد سوء حظ وستتبدل الأوضاع مع مرور الوقت؟