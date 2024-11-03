نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة اليوم بث مباشر مانشيستر يونايتد ضد تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم

تُعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي من أبرز المواجهات الحالية، مما زاد من البحث عن القنوات المفتوحة التي تنقل المباراة بجودة عالية في الصوت والصورة لتقديم تجربة ممتعة للمشاهدين، يُذكر أن هذا اللقاء يُقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، حيث جمع فريق مانشستر يونايتد 11 نقطة حتى الآن، بينما وصل رصيد تشيلسي إلى 17 نقطة.

مباراة مانشيستر يونايتد وتشيلسي

جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم

يتطلع العديد من متابعي الدوري الإنجليزي لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي ومعرفة القنوات العربية الناقلة للقاء، يُذكر أن المباراة ستُقام اليوم، الأحد 3 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، و7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستقوم شبكة قنوات beIN Sports ببث المباراة كاملة ومجانية دون تشفير على قناة beIN Sports HD 1، وسيكون المعلق الرسمي حسن العيدروس، في السطور التالية، سنقدم لكم تردد القناة الناقلة.

تردد قناة beIN Sports HD 1 نايل سات

• تردد القناة:11013.

• القمر الصناعي: نايل سات.

• معامل الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• جودة الصوت والصورة: عالية HD.

تردد قناة beIN Sports HD 1 عرب سات

•تردد القناة:11566.

• القمر الصناعي: عرب سات.

• معامل الاستقطاب:عمودي.

•معدل الترميز للقناة: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

• جودة الصوت والصورة للقناة: عالية HD