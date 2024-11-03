نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجبس" يخطف للسكة الحديد ثلاث نقاط هامة من طنطا بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق السكة الحديد فوزًا مهمًا على ضيفه فريق طنطا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين.

السكة الحديد ينتصر على طنطا بدوري المحترفين

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب محمد جبس في الشوط الثاني، ليضمن لفريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الدوري.

وبهذا الفوز، رفع السكة الحديد رصيده إلى 7 نقاط، ليصعد إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، مواصلًا تحسين موقعه بعد بداية متواضعة في الأسابيع الأولى من البطولة.

في المقابل، واصل فريق طنطا تعثره في المسابقة، حيث تجمد رصيده عند نقطة وحيدة، ليتقاسم المركز قبل الأخير مع فريق المنصورة، الذي يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة أيضًا.

ويعكس هذا التعادل السلبي المستمر صعوبة المنافسة التي يواجهها فريق طنطا، الذي يسعى جاهدًا لتحقيق انتصاره الأول في البطولة.

بهذا الانتصار، يسعى فريق السكة الحديد لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والاستمرار في التقدم في جدول الترتيب، فيما سيكون على طنطا العمل على تعديل مساره في الجولات المقبلة للخروج من منطقة الخطر وتجنب الهبوط.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من حيث الأداء، مع تفوق نسبي للسكة الحديد في الاستحواذ وصناعة الفرص، مما أثمر في النهاية عن تسجيل هدف حاسم منح الفريق النقاط الكاملة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، على أهمية هذا الفوز لمشوار النادي في دوري المحترفين، معربًا عن سعادته بالنتيجة، ووجه التهنئة إلى الجهاز الفني بقيادة الكابتن احمد عبدالرؤوف، إضافةً إلى جميع أعضاء الفريق الفني والإداري والطبي، والدكتور وليد دعبس وهيثم عرابي، تقديرًا لجهودهم المبذولة.