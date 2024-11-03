نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من تجديد عقود ثنائي الفريق بعد طلب جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بأن النادي يقترب من عقد جلسة حاسمة مع اللاعبين أحمد سيد "زيزو" وحمزة المثلوثي، بهدف إتمام تجديد عقديهما بشكل رسمي بعد الوصول إلى اتفاق معهما خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق نهائيًا مع زيزو على تفاصيل تجديد عقده، على أن يتم التوقيع الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، مع الإعلان عن التفاصيل لاحقًا، بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يرغب في بقاء اللاعب بعد تألقه اللافت مؤخرًا.

أما بالنسبة لحمزة المثلوثي، فقد أشار المصدر إلى أن اللاعب التونسي طلب تعديلًا في عقده قبل التوقيع، مشيرًا إلى أن وجهات نظر الطرفين متقاربة، مما يمهد لإتمام الاتفاق، خاصة أن جوميز أكد رغبته في استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

