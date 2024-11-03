جوميز يُجهز ثلاثي الزمالك الشاب لاقتحام تشكيلة الأحلام

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أحمد جودة - القاهرة - يُجهز البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من المفاجآت لموسم 2024-25.

جوميز يجهز مفاجأة في تشكيلة الزمالك

حيث يعتزم الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب خلال المباريات المقبلة، بعد تألقهم في تدريبات الفريق الأخيرة، ليقتحموا تشكيلة فريق الأحلام.

يُعتبر المدافع الغيني جيفرسون كوستا من أبرز الأسماء التي ينوي جوميز منحها الفرصة للظهور مع الفريق الأول، حيث أبدى المدير الفني قناعته بمستواه الفني.

ويخطط لاستخدامه في مركز خط الوسط بعد الأداء الجيد الذي قدمه في هذا المركز خلال التدريبات والمباريات الودية.

تعاقد الزمالك مع كوستا في الميركاتو الصيفي الماضي لمدة أربع سنوات قادمة، في صفقة انتقال حر.

أيضا، يُعتبر لاعب الوسط محمد السيد، البالغ من العمر 18 عاما، من اللاعبين الذين يعتمد عليهم جوميز هذا الموسم بعد تألقه في المباريات التي شارك بها الموسم الماضي.

كما يُخطط جوميز لمنح فرصة للظهور للاعب أحمد عبدالرحيم "إيشو" في المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبلة على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.