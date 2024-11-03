الحارثي ينهي موسمه بالمركز السادس ببطولة العالم للتحمل فـي الترتيب العام بالبحرين

أنهى السائق العماني البطل أحمد الحارثي سلسلة مشاركاته في بطولة العالم للتحمل بحصول الفريق على المركز الرابع عشر بالجولة الختامية للبطولة التي جرت على حلبة البحرين الدولية، بمعية زميليه بالفريق الإيطالي فالنتينو روسي والبلجيكي مكسيم مارتن على متن سيارة بي ام دبليو ام 3(فئة جي تي 3) والتي تحمل الرقم 46 ليسجل الفريق 61 نقطة والمركز السادس بالترتيب العام .

السباق الأخير الذي امتد لـ 8 ساعات متواصلة انطلق من الساعة الثانية ظهر أمس الأول وانتهى في الساعة العاشرة مساء بمشاركة عدد كبير من مختلف أنواع السيارات منها فيراري ولمبرجيني وبورشة وأستون مارتن وكورفيت وغيرها من الطرازات العالمية، بحضور جمهور جيد من عشاق رياضة المحركات.

الحارثي كان أول المنطلقين خلف مقود سيارة بي ام دبليو (ام 4) وانطلق من المركز الثالث عشر حسب التأهيلات الرسمية التي جرت قبل السباق بيوم واحد، وكما كان متوقعا فان حلبة البحرين من الحلبات السريعة والتي قد تلائم بعض السيارات ولا تلائم السيارات الأخرى، وحاول الحارثي منذ اللحظات الأولى من السباق الصعود قليلا نحو المقدمة رغم صعوبة المهمة، وتمكن بالفعل من تجاوز سيارتين حتى وصل للمركز الحادي عشر وخلال الساعه الأولى وصل للمركز العاشر ومن ثم دخل مرآب الصيانة، وعاد من جديد للحلبة وهو في المركز الثاني عشر، وحاول خلال هذه الفترة تحسين المركز والتقدم من جديد لكن الوقت قد حان للتغيير مع نهاية مهمته داخل السيارة.

زميل الحارثي في الفريق دبليو ار تي الإيطالي العالمي فالنتينو روسي استلم المهمه عقب ذلك والذي من جانبه حاول بكل خبرته تجاوز المتسابقين من أمامه لكنه واجه صعوبة بسبب إطارات السيارة والتي لم تتجاوب مع طموحات المتسابقين، ليعود روسي بعد إكماله حدود الساعة من السباق ويستلم الحارثي القيادة من جديد والذي دخل الحلبة في المركز 14 ولم يكن بالإمكان أفضل مما كان، وليعود من جديد لتسليم السيارة للمتسابق الآخر مكسيم مارتن وتتم عملية تبادل المتسابقين في الفترة المتبقية من السباق دون تغيير في مركز الفريق والذي أنهاه بالمركز الرابع عشر بالجولة.

الحارثي والمدعوم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومجموعة أوكيو وعمانتل واكتشف عمان وبي ام دبليو عمان، أكد بأن الفريق عمل كل ما بوسعه لانهاء الموسم بشكل أفضل من المركز الحالي، لكن بعض السباقات شاقة وصعبة ولا تناسب بعض السيارات والفرق المشاركة، حيث قال «لم تساعدنا الإطارات على تسجيل نتيجة قوية كما كنا نطمح، عملنا خلال التجارب على التخطيط لكل السيناريوهات المحتملة بالسباق لكن لم نوفق في تحقيق نتيجة مميزة، ولكن الحمد لله حصولنا على المركز السادس بترتيب عام البطولة نتيجة جيدة ونحن راضون عنها رغم أن طموحاتنا كانت أكبر».

وأضاف الحارثي «كان موسما طويلا ومرهقا بالنسبة لي من خلال بطولتين في عام واحد وحققنا المركز الثاني في هذه الفئة كأفضل نتيجة في هذه البطولة وقدمنا خلال الموسم سباقات قوية وحققنا عدة مراكز متقدمة، لدينا الآن سباق أخير في جدة ضمن بطولة تحدي جي تي الأوروبي العالمي نتمنى أن نوفق فيه نهاية هذا الشهر انتهى مشوارنا الآن مع بطولة العالم هذا العام وسوف نرى ما هو قادم، وأشكر الكل هنا فريق دبليو ار تي على الدعم الفني وكذلك زميلي العالمي فالنتينو روسي وزميلي البلجيكي مكسيم مارتن على الرفقة الطيبة بهذه البطولة، كما أشكر كل الداعمين لي والرعاة في هذه البطولة على الدعم وكافة وسائل الإعلام، وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر وتعنى مشقة السفر لدعمنا في هذا السباق بالبحرين والإخوة الداعمين لنا والمتابعين في سلطنة عمان».