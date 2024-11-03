سحب قرعة بطولة فريق الطريف لكرة القدم بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

أجريت بقاعة التشرف مراسم سَحب قرعة بطولة فريق الطريف لكرة القدم للمحليين والتي يشارك فيها (17) فريقًا من ولايات المصنعة وبركاء والسويق.

وقد أقيمت مراسم سَحب القرعة برعاية صالح بن العبد البوسعيدي وكيل ساعات جوفيال السويسرية بسلطنة عُمان وحضور مجلس إدارة فريق الطريف منظِّم البطولة ورؤساء وممثلي الفِرق المشاركة، وقد جاءت نتائج القرعة على النحو الآتي: المجموعة الأولى وتضم الطريف، القريم، القريحات، الملدة. وتضم المجموعة الثانية سور المغسر والعربي والمراغة والعيص. وتضم المجموعة الثالثة العويد والانتصار واتحاد الشرس وودام الغاف. أما المجموعة الرابعة فتضم الفاو والأخوة والقرط وشباب السوادي والتضامن.

هذا وسوف تنطلق البطولة في الرابع عشر من نوفمبر المجيد على ملعب سور المغسر الرياضي.

وأكد مفتاح السعدي رئيس اللجنة المنظِّمة للبطولة جاهزية الفريق لتقديم بطولة مثالية تليق بسمعة الفريق بفكرتها الجديدة، وهي اعتماد الفِرق المشاركة على اللاعب المحلي المنتسب للفريق المشارك فقط، وقال تم تنظيم البطولة الأولى عام 2022م وقد تم الأخذ بالحسبان كافة الملاحظات السابقة.