انطلاق البطولة الرياضية لطلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمجمع الرياضي بإبراء

إبراء ـ من ماجد المحرزي :

انطلقت مساء أمس الأول في المجمع الرياضي بإبراء البطولة الرياضية لطلاب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية التي يحتضنها فرع الجامعة بإبراء، جاءت البطولة التي تستمر حتى التاسع من هذا الشهر بنسختها الثانية والعشرين استعدادًا من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للمشاركات المحلية و الخليجية و العربية ومن ضمنها البطولة العربية التي ستستضيفها جامعة السلطان قابوس، كما تسعى البطولة إلى تعزيز الأنشطة اللاصفية لدى الطالب الجامعي من خلال اكتشاف المواهب والمهارات وتمكينه من مواصلة وتنمية هوايته الرياضية. حيث تضمنت البطولة عدة رياضات وهي سباعيات كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة والريشة الطائرة والسباحة. بدأت البطولة برياضة كرة الريشة والتي جاءت نتائجها كالتالي؛ على المستوى الفردي حصل اللاعب سالم الشكيلي على المركز الأول من فرع الجامعة بصلالة، في حين استحوذ فرع الجامعة بعبري على المركزين الثاني والثالث توالياً عن طريق اللاعب راشد الشعيلي واللاعب محمود الشعيلي. وعلى مستوى الفرق جاء فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري في المركز الأول و فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة على المركز الثاني و حل في المركز الثالث فريق الجامعة بإبراء. أما في سباعيات كرة القدم تقابل فريق جامعة التقنية بإبراء مع فريق فرع الجامعة بالمصنعة ضمن مباريات المجموعة الأولى، حيث استطاع فريق فرع إبراء التغلب على فريق فرع المصنعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وضمن المجموعة نفسها استطاع فريق فرع الجامعة بالرستاق من تخطي نظيره فريق فرع الجامعة بصور بثنائية نظيفة. أما في منافسات المجموعة الثانية، تقابل فريق فرع الجامعة بعبري مع فريق فرع الجامعة بمسقط وخرج الفريقان بالتعادل السلبي، في حين اكتسح فريق الجامعة بنزوى فريق فرع الجامعة بصلالة بثلاثية نظيفة. و تستكمل البطولة المنافسات اليوم في رياضة كرة الطاولة في الفترة الصباحية، في حين يستمر التنافس في سباعيات كرة القدم في الفترة المسائية.