تشجيعا لممارسة الرياضة ... ختام سباق الدراجات الجبلية بالعوابي

العوابي ـ دوت الخليج : رعى سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي المرشودي والي العوابي «سباق العلياء للدراجات الجبلية» الذي أقيم بقرية العلياء بوادي بني خروص بولاية العوابي، بتنظيم من شركة العلياء الأهلية للخدمات وبالتعاون مع فريق بناةُ دروب عمان وفريق نجوم العلياء. يهدف السباق الذي شارك فيه متسابقون من مختلف ولايات سلطنة عمان، ومن خارج سلطنة عمان إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتجربة المسار المتعرج داخل الحارات القديمة والمسارات الزراعية في جو ملئ بروح المنافسة والحماس كما يهدف السباق أيضا إلى تسليط الضوء على قرية العلياء والترويج لها كموقع سياحي، إلى جانب استفادة المجتمع المحلي من خلال التنظيم والمشاركة وعرض المنتجات بالإضافة إلى التشجيع على ممارسة رياضة الدراجات الجبلية وإبراز دورها المهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية، واستهدف السباق عدد من الفئات (فئة النخبة: للمحترفين القادرين على إكمال السباق في أقل فترة زمنية ممكنة – فئة السيدات – فئة أقل من 23 سنة – فئة أكبر من 40 سنة). وعلى هامش السباق أقيم عدد من الفعاليات المصاحبة من أبرزها: سباق الأطفال للدراجات الهوائية – معرض الأسر المنتجة – إقامة الفنون الشعبية. وفي نهاية السباق قام سعادة راعي المناسبة بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى لكل فئة من فئات السباق.

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