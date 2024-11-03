نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما الرسمي أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ايفان يوريتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق هيلاس فيرونا في لقاء هام بينهم بعد قليل بستاد مارك انتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما وهيلاس فيرونا

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما وهيلاس فيرونا مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل روما أمام هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني، نديكا، جليك، انجلينو

خط الوسط: كوني، لي في، زالوسكي.

خط الهجوم: بيلجريني، سولي، دوفبيك.

