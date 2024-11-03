"ليُكمل عقد فريق الأحلام".. أحمد الطيب يطالب الزمالك بضم نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - طالب المعلق الرياضي أحمد الطيب إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتعاقد مع بيرسي تاو، جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي، وهناك توجه داخل النادي بعدم تجديد العقد.

افعلها يا لبيب.. الطيب يطالب بضم بيرسي تاو لـ الزمالك

وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشر أحمد الطيب صورة لبيرسي تاو، وكتب: "افعلها يا لبيب، ليكتمل تشكيل فريق الأحلام، هذا اللاعب يشبه الزمالك، فهو القطعة المفقودة التي نحتاجها لتكملة الحلاوة، من نفس العجينة والمكونات".

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، شارك مع الأهلي في 6 مباريات هذا الموسم وسجل خلالها هدفين، لكنه لم يصنع أي أهداف.