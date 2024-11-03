نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يتعادل مع منية النصر بهدف لكل فريق وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مع نظيره منية النصر، بهدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية.

سجل هدف الإسماعيلي، عبدالله محمد، في الدقيقة 38، وشهد اللقاء مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب، لمنحهم الثقة استعدادا للدفع بهم في المباريات المقبلة.

وبدأ الفريق المباراة بتشكيل ضم كل من، عبدالله جمال في حراسة المرمى، عبدالله السعيد، محمد خطاري، حاتم سكر، عبدالله محمد، هشام محمد، عبدالرحمن الدح، إريك تراوري، عمر القط، محمد زيدان وعلي الملواني.

وشارك خلال الشوط الثاني كلا من، إبراهيم عبد العال، محمود ياسين أوتاكا، حسن منصور، أحمد أيمن، محمد إيهاب.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

