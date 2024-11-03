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أحمد جودة - القاهرة - خماسية لسيلا بختام الجولة الثانية وترقب بشأن عقوبات غارب وبنى سويف

أختتمت اليوم منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.



فيما تترقب أندية المجموعة صدور قرارات لجنة مسابقات القسم الثالث الخاصة بأحداث مباراة عاملين غارب وبنى سويف وما تلى المباراة من مشاحنات ومشاجرات بين بعض أفراد الأجهزة الفنية، على أن يتم إبلاغ مسؤولى الناديين بتلك العقوبات طبقا لتقارير مراقبى المباراة ورفع لاتحاد الكرة لاتخاذ اللازم.



حيث اكتسح نادى سيلا شقيقه نادى مطرطارس بملعب نادى نجوم مصر ببنى سويف بخماسية نظيفة

حيث أحرز أهداف سيلا كلا من محمد كوليبالي ' هدفين ' وخالد خلف ' هدفين ' وعلى عباس ' هدف '.

ليرتفع رصيد سيلا للنقطة 6 فيما توقف رصيد مطرطارس عند صفر.

وكانت مباريات الجولة قد افتتح أمس حيث سقط مركز شباب ابشواى فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 أمام ضيفه مركز شباب سمسطا بملعب ساحة الفيوم، ليرتفع رصيد ابشواى لنقطة فيما ارتفع رصيد سمسطا لنقطة.



وفرط نادى بنى سويف فى فوزا أمام نظيره نادى عاملين غارب بالبحر الأحمر وذلك بتحقيقه تعادل بنتيجة 2/2 وذلك رغم تقدمه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 85 إلا أن لاعبي غارب نجحوا فى تقليص النتيجة ثم التعادل بنهاية المباراة.

بذلك يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 4 فيما ارتفع رصيد عاملين غارب لنقطتين.

ونجح نادى جولدن جيت فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام شقيقه مركز شباب سنورس بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد جولدن للنقطة 6 فيما توقف رصيد سنورس عند نقطة.

وسقط مركز شباب الواسطى فى فخ التعادل السلبي بملعبه أمام نادى ابو كساة، ليرتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 4 فيما توقف رصيد نادى ابو كساة عند صفر.



وتعادل نادى اهلى الغرق أمام شقيقه مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/1 بملعب مركز شباب سمسطا، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 4 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الفيوم لنقطة.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 6 نقاط.

2 - نادى جولدن جيت 6 نقاط.

3 - نادى اهلى الغرق 4 نقاط.

4 - مركز شباب الواسطى 4 نقاط.

5 - نادى بنى سويف 4 نقاط.

6 - عاملين غارب نقطتين.

7 - سنورس نقطة.

8 - مركز شباب الفيوم نقطة.

9 - مركز شباب سمسطا نقطة.

10 - نادى ابو كساة نقطة.

11 - مركز شباب ابشواى نقطة.

12 - نادى مطرطارس صفر.