نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقرار من جوميز.. الزمالك يدخل في مفاوضات قوية مع لاعب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية لضم محمد رأفت، مهاجم الأهلي مواليد 2005 ومنتخب مصر الأولمبي، خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يفاوض محمد رأفت

تأتي هذه الخطوة بعد أن أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، إعجابه بأداء اللاعب في مباراة جمعت بين فرق الشباب للأهلي والزمالك.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن إدارة الزمالك قد تواصلت مع والد محمد رأفت في الساعات الماضية لاستطلاع رأيه بشأن انتقاله للقلعة البيضاء، لا سيما أن عقد اللاعب مع الأهلي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن جوميز لديه رغبة قوية في التعاقد مع رأفت لتعزيز خط الهجوم، مشيرا إلى أن مسؤولي الزمالك أبلغوا والد اللاعب بأنه سيكون جزءا من التشكيلة الأساسية إذا وافق على الانضمام.

وقد طلب والد اللاعب مهلة للتفكير ودراسة العرض، رافضا التوقيع على أي عقود قبل حسم مستقبله مع الأهلي.

يُذكر أن محمد رأفت قد تم تصعيده إلى الفريق الأول بالأهلي في أكثر من مناسبة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.