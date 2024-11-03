نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، لانطلاق معسكره في نوفمبر المقبل، والذي سيشهد مواجهتين أمام كاب فيردي وبوتسوانا ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد أن تأكد تأهل المنتخب رسميًا للبطولة القارية.

يسعى حسام حسن وجهازه الفني إلى مواصلة سلسلة الانتصارات والتأهل لأمم إفريقيا دون أي خسارة، في إنجاز تاريخي.

حسام حسن قرر إعلان قائمة المنتخب لمباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات في 8 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تتضمن القائمة إراحة العديد من النجوم وإدخال لاعبين جدد، حيث يفتح "العميد" الباب لتجربة وجوه جديدة بعد حسم التأهل.

وفيما يخص موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى كاب فيردي، فقد قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن تطير البعثة يوم 13 نوفمبر على متن طائرة خاصة.

