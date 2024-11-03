نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف كهربا من مواجهة زد القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، لإجراء فحص طبي على ركبته بإشراف طبيب الفريق، أحمد جاب الله، لتقييم مدى تعافيه من الكدمة التي أبعدته عن مواجهة سيراميكا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

موقف كهربا من مواجهة زد القادمة

ويواصل كهربا تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف بهدف تجهيزه للمباراة القادمة ضد زد إف سي، على أمل أن يكون جاهزًا لدعم الهجوم الأحمر.

في سياق آخر، أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ملف مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء السبت على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى للدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5-2.

بدأ كولر وفريقه الآن التحضير لمواجهة زد إف سي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد الكلية الحربية ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.