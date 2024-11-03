نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي وحسام حسن يضم حارس الزمالك لقائمة المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 3- 11- 2024 في السطور التالية:

كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه كلمات مؤثرة لجماهير الأحمر بسبب دعمهم ومساندتهم للفريق أثناء المباريات.

وقام كولر بنشر هذه الكلمات عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا:" شكر كبير لكل المشجعين على دعمكم المستمر طاقتكم وشغفكم يعني لنا الكثير ونتمنى لكم جميعًا يوم أحد رائع".

وقد حقق المارد الأحمر فوزا كبيرا أمس السبت الموافق 2 نوفمبر، على نظيره سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بنتيجة 5\2، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حسام حسن يضم حارس الزمالك لقائمة المنتخب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، استدعاء محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، للانضمام إلى قائمة الفريق في المعسكر المقبل، الذي يستعد لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وكان عواد قد شارك في المعسكر الأخير بعد غيابه عن المعسكر السابق، ومن المتوقع أن يتواجد مع الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان في المعسكر القادم.

ويستعد الجهاز الفني لبدء المعسكر في 10 نوفمبر، في إطار التحضير لمباراتين هامتين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2025 في المغرب.

سيواجه منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، نظيره كاب فيردي في نوفمبر، تليه مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المباراتان بين 11 و19 من نفس الشهر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

يذكر أن منتخب مصر قد ضمن التأهل بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا، إذ يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق مريح من النقاط قبل انتهاء دور المجموعات.

بعد إصابته بجزع في الركبة.. جلسة علاجية خاصة لمحمد حمدي



خضع محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي لاعب الفريق أثبتت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة أسبوعين على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

