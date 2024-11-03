نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأحمر صام وفطر على نوتيلا".. وسام أبو علي يتلقى إشادة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كريم رمزي يشيد بـ وسام أبو علي

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن وسام أبو علي هو هدية القدر للنادي الأهلي.

وتابع كريم رمزي: الأهلي صام صام وفطر على مارشميلو ونوتيلا أو زي ما تحب تقول، وهو مهاجم متكامل بكل المعايير.

وواصل رمزي: كل ما تريده من وسام أبو علي يمكنه تقديمه، والإمكانيات التي لديه تؤكد أنه مهاجما عالميًا.

واختتم كريم رمزي، أن وسام أبو علي يمتلك كل شيء ولا توجد لديه نواقص حتى الآن، ومثلما قلت هو هدية القدر للمارد الأحمر.

