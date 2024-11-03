نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: يوسف أيمن يعيش نفس حالة عبد المنعم.. ولا يمكن الحكم عليه حاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الإعلامي كريم رمزي، هجوم جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مدافع الفريق يوسف أيمن، بعد مستواه أمام سيراميكا كليوباترا أمس.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن جماهير الأهلي هاجمت يوسف أيمن وأتفهم ذلك لأنه لا يوجد لديه ما يشفع له مع الجمهور لكن لا يمكن إطلاقا الحكم عليه بعد شوط وحيد.

وتابع كريم رمزي: مثال يوسف أيمن مع الأهلي، هو نفس مثال محمد عبد المنعم مع نيس والذي عانى كثيرًا في أولى المباريات لكنه عاد للطريق الصحيح.

واختتم كريم رمزي، أن أتمنى ألا تتحامل الجماهير على يوسف أيمن ومن الوارد ألا ينجح لكن لا يمكن إطلاقا الحكم عليه حاليًا.

