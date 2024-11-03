نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستضيف فريق مانشستر يونايتد مع نظيره فريق تشيلسي، اليوم الأحد 3 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تذاع تلك المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.
التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي
حارس المرمى: أونانا.
خط الدفاع: مزراوي - دي ليخت - ليساندرو - مارتينيز - دالوت.
خط الوسط الدفاعي: كاسيميرو - إريكسن.
خط الوسط الهجومي: راشفورد - فيرنانديز - جارناتشو.
الهجوم: هويلوند.
تشكيل تشيلسي المتوقع
ومن المتوقع بأن يبدأ المدير الفني لنادي تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:-
حارس المرمى: سانشيز.
خط الدفاع: جوستو - فوفانا - كولويل - ريس جيمس.
خط الوسط الدفاعي: كايسيدو - لافيا.
خط الوسط الهجومي: مادويكي - بالمر - بيدرو نيتو.
الهجوم: نيكولاس جاكسون.