نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق مانشستر يونايتد مع نظيره فريق تشيلسي، اليوم الأحد 3 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تذاع تلك المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

حارس المرمى: أونانا.

خط الدفاع: مزراوي - دي ليخت - ليساندرو - مارتينيز - دالوت.

خط الوسط الدفاعي: كاسيميرو - إريكسن.

خط الوسط الهجومي: راشفورد - فيرنانديز - جارناتشو.

الهجوم: هويلوند.

تشكيل تشيلسي المتوقع

ومن المتوقع بأن يبدأ المدير الفني لنادي تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:-

حارس المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو - فوفانا - كولويل - ريس جيمس.

خط الوسط الدفاعي: كايسيدو - لافيا.

خط الوسط الهجومي: مادويكي - بالمر - بيدرو نيتو.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.