نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يستقر على ضم حارس الزمالك لقائمة المنتخب لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، استدعاء محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، للانضمام إلى قائمة الفريق في المعسكر المقبل، الذي يستعد لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

حسام حسن يستقر على ضم حارس الزمالك لقائمة المنتخب

وكان عواد قد شارك في المعسكر الأخير بعد غيابه عن المعسكر السابق، ومن المتوقع أن يتواجد مع الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان في المعسكر القادم.

ويستعد الجهاز الفني لبدء المعسكر في 10 نوفمبر، في إطار التحضير لمباراتين هامتين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2025 في المغرب.

كما ينوي حسام حسن إعلان قائمة المنتخب للمعسكر في 8 نوفمبر، بهدف منح اللاعبين الدوليين الفرصة لإبراز مهاراتهم وجاهزيتهم في بداية الموسم، مما أدى إلى تأجيل الإعلان عن القائمة.

سيواجه منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، نظيره كاب فيردي في نوفمبر، تليه مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المباراتان بين 11 و19 من نفس الشهر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

يذكر أن منتخب مصر قد ضمن التأهل بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا، إذ يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق مريح من النقاط قبل انتهاء دور المجموعات.