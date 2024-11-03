شاهد الآن تشيلسي Chelsea أمام مانشستر يونايتد Manchester United.. مشاهدة تشيلسي× مانشستر يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي2024

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أحمد جودة - القاهرة - Manchester United vs Chelsea match، تُقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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معلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

سيتولى المعلق الرياضي حسن العيدروس التعليق على المباراة.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 17 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

الهجوم: ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر يونايتد: