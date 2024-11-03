كريم رمزي: عبد الله السعيد خيالي وهو الأهم في الزمالك حاليا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن أداء عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفقة فريقه خلال الفترة الماضية.

كريم رمزي: عبد الله السعيد خيالي

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن عبد الله السعيد لاعب خيالي ونموذج يحتذى به ويقدم مستويات مميزة رفقة الفريق رغم وصوله لعمر الأربعين.

واختتم كريم رمزي، أن عبد الله السعيد هو الأهم في الزمالك خلال الفترة المقبلة، رغم وجود أسماء كثيرة مميزة لكنه محور الدفاع والهجوم.