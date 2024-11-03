كولر يفاجئ جماهير الأهلي برسالة خاصة

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أحمد جودة - القاهرة - أرسل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة شكر موجهة للجماهير، معربًا عن تقديره للدعم الكبير الذي يقدموه للفريق في المباريات الأخيرة.

كولر يشكر جماهير الأهلي

وكتب كولر عبر حسابه على إنستجرام: "شكرًا جزيلًا لكل المشجعين على دعمكم المتواصل. طاقتكم وشغفكم يمثلان الكثير لنا. نتمنى لكم يوم أحد رائع".

وفي نفس السياق، قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة كولر، إغلاق صفحة مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء السبت في الجولة الأولى من الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وبدأ الفريق في التحضير لمواجهة زد اف سي، المقررة يوم الخميس المقبل في الثامنة مساءً باستاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثانية من الدوري.

