نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة نظيره نادي إسبانيول مساء اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ويلتقي فريقي برشلونة وإسبانيول في مباراة هامة على ملعب "كومبانيس الأولمبي" ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة لمواجهة إسبانيول

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: فورت، كوبارسي، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو.

خط الوسط المهاجم: رافينها، أولمو، لامين يامال.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.



