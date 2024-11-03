وسام للخيالة السلطانية يحقق المركز الأول فـي شوط التكافؤ للخيول العربية الأصيلة

العين (أبوظبي) - العمانية: حقق الحصان وسام للخيالة السلطانية المركز الأول في منافسات الشوط الثالث «شوط التكافؤ» لمسافة 1600 متر المُخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم على مضمار العين بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وجاء فوز الحصان وسام بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

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