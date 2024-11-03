اليوم ... منتخبنا الوطني للقدم الشاطئية يواجه نظيره الإماراتي وديا بمجمع بوشر

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية مباراة ودية أمام شقيقه المنتخب الإماراتي في الساعة السادسة مساء اليوم على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخبنا للاستحقاقات القادمة والمنتخب الاماراتي الذي يقيم حاليا في مسقط تأتي ضمن برنامج إعداده للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة نيوم الدولية الودية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، حيث يلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وألمانيا وإنجلترا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات البرازيل وإسبانيا واليابان والصين.

كما سيخوض المنتخبان غدا الاثنين التجربة الودية الثانية، حيث يطمح كل من المنتخبين الخروج من اللقاء بالعديد من المكاسب، حيث سبق للطرفين أن لعبا عدة مباريات مع بعضهم البعض في عدة مناسبات وكل منهما يعرف طريقة لعب الآخر، حيث من المتوقع بأن تكون المباراتان في قمة الإثارة والتشويق.

وقد اختار المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي 16 لاعبا للمعسكر الداخلي الذي يستمر حتى غدا الاثنين وهم: خالد بن خميس العريمي ومنذ بن هلال العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي ونوح بن سالم الزدجالي وأحمد بن ربيع العويسي ومشعل بن هلال العريمي وسالم بن محمد العريمي وأمجد بن عبدالله الحمداني ويونس بن خميس العويسي واليقظان بن سيف الهنداسي وخلفان بن سالم الغزالي وسامي بن فائل البلوشي و احمد بن محفوظ المشيخي ويحيى بن جمعة المريكي و عبدالرحمن بن علي الفزاري ومسلم بن محفوظ العريمي .