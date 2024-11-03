نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يضغط على نيمار من أجل الانتقال إلى إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الصحفي الايطالي فابيريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات عن احتمالية انتقال نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل إلى فريق انتر ميامي ليزامل ميسي وسواريز وجوردي البا.

انتقل نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي الهلال السعودي في صيف 2023 ـ 2024، لكن أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد أسابيع قليلة وغاب لمدة موسم.

عاد نيمار إلى الملاعب في مباراة العين الإماراتي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي انتصر فريق الهلال فيها بنتيجة خمس اهداف مقابل أربعة، لكنه غير مقيد في قائمة الفريق المحلية.

ميسي يضغط على نيمار

قال الصحفي الإيطالي فابيريزو رومانو المختص في سوق الانتقالات أن نادي انتر ميامي يرغب ب التعاقد مع نيمار وبدأت الاتصالات مع اللاعب، لكن حاليآ الهلال يعارض الصفقة، لكن ميسي يضغط من أجل إتمام الصفقة.

استطاع ميسي التتويج مع فريق إنتر فن بلقب كأس درع الجماهير، ستمكنهم من المشاركة في كأس العالم للأندية بشكله الجديد في 2025 الذي سيقام في دولة الولايات المتحدة الأمريكية من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.