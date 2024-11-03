نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامادو يعود للمصري بعد التعافي استعدادًا لمواجهة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكمل البنيني سامادو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد إصابته بإجهاد في منطقة الحوض، نتيجة مشاركته المكثفة في معسكر منتخب بنين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويعمل الجهاز الطبي للنادي المصري على التأكد من استقرار حالته الصحية لتجنب أي إصابات جديدة عند استئناف التدريبات مع الفريق.

يأمل الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر في تعافي اللاعبين بشكل تام للمساهمة في تحسين الأداء العام للفريق، خصوصًا مع اقتراب المباريات الهامة في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الجونة بالجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.