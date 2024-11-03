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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي ببقاء مقعده النائب والذي كان يشغله الراحل العامري فاروق شاغرا تكريما لذكراه خلال فترة العام المتبقية من مدة دورة المجلس.

شبانة: مقعد العامري قد يظل شاغرا بالرغم من ترشح الثنائي فهمي وأبو النصر

وأقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الإدارة قد أضطرت إلى ترشيح ودعم إسم المستشار محمود فهمي بعدما أصر الدكتور أحمد أبو النصر على خوض الإنتخابات التكميلية على مقعد النائب.

وأضاف شبانة بأنه خلال الأيام المقبلة إذا تنازل احمد أبو النصر عن خوض الانتخابات وسحب أوراق ترشحه سيقوم على الفور المستشار محمود فهمي بسحب أوراقه هو الآخر ليتواكب ذلك مع رغبة مجلس الإدارة وأسرة الراحل العامري فاروق.