نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على حساب فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأحد 3 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

رحيل تين هاج والتعاقد مع أموريم

ويسعى فريق تشيلسي لمواصلة النتائج المميزة تحت قيادة إنزو ماريسكا خلال الموسم الجاري، بينما يرغب مانشستر يونايتد في تعديل مسار الفريق بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وقد أعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاج في الأيام الماضية والتعاقد مع البرتغالي روبن أموريم لقيادة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

القناة الناقلة لمبارة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

تذاع تلك المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.