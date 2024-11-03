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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وديًا.. الزمالك يفوز على الشمس بثنائية استعدادا لمباراة سموحة



سجل هدفي الزمالك كل من جيفرسون كوستا في الدقيقة 52، وحسام أشرف في الدقيقة 63.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد رفاعي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود و نبيل عماد دونجا وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو "و مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".



سيطر الزمالك على مجريات الأمور وهدد مرمى الشمس في أكثر من فرصة دون ترجمة الفرص لأهداف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.



وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، محمود الشناوي ومحمد عاطف وأحمد رفاعي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وزياد كمال وسيف جعفر ومهاب ياسر وحازم أسامة وسامسون أكينيولا وحسام أشرف.



وتمكن جيفرسون كوستا من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52 بعدما تلقى عرضية من ركلة ركنية سددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، قبل أن يتعادل بعدها الشمس في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

ونجح حسام أشرف في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 63، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتعزيز التقدم في حين سعى الشمس لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

