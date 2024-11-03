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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المريخ مواليد 2014 الفوز على نظيره الجمارك بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن لقاءات مهرجان بورسعيد لتلك الفئة العمرية.

المريخ مواليد 2014 يفوز على الجمارك 3/0 ببراعم بورسعيد

سجل أهداف المباراة كلا من:

أحمد فرحات " هدفين "، منذر مصطفى " هدف ".

يقود الفريق فنيا جهاز مكون من:

مدير فني كابتن محمد كسبر، إداري كابتن محمد مرسي.

يقود القطاع كلا من:

رئيس قطاع الناشئين والبراعم كابتن علي شلبي، نائب رئيس القطاع كابتن شريف كراوية، مدير قطاع البراعم كابتن محمد السقا، منسق عام القطاع كابتن عادل الصعيدي، المدير الإداري كابتن عمرو مرزوق.

يشرف على قطاعي الناشئين والبراعم من مجلس الإدارة كلا من: عمرو جوهر، فريد صالح