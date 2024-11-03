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أحمد جودة - القاهرة - كشف ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمى ان الاخطاء التحكيمية لن تؤثر على نتائج مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ياسر عبد الرؤوف: لا يوجد أخطاء تحكيمية أثرت على نتائج مباريات الدوري الممتاز

وأوضح ياسر عبد الرؤوف خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " إلغاء هدف بتروجيت بمرمى بيراميدز قرار صحيح 100 % واحتساب ركلة الجزاء لفريق الزمالك امام البنك الأهلى ايضًا قرار موفق من حكم اللقاء ".

وأشار ياسر عبد الرؤوف ان تسريب حديث الحكام داخل غرفة الفار يحاسب عليه مسئولى لجنة الحكام الحاليين الذى قام بمنحه لاحد المذعيين