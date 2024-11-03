نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة هامة تجمعه مع نظيره نادي إسبانيول مساء اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وتأتي مباراة برشلونة وإسبانيول على ملعب "كومبانيس الأولمبي" ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.

