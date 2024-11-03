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أحمد جودة - القاهرة -

حصل اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى على جائزة التميز الاعلى فى تطوير المدربين بالقارة السمراء والتى يمنحها الاتحاد الافريقى للعبة.

اتحاد التنس يفوز بجائزة التميز الافريقية

وتسلم السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى الجائزة وذلك فى الاحتفالية التى اقيمت لتكريم الاتحادات الافضل على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتنس فى موزمبيق.



كما اعلن الاتحاد الافريقى للتنس خلال الإحتفالية تفوق الاتحاد المصرى للتنس على مستوى قارة افريقيا فى مجال التدريب والتحكيم وعدد البطولات الدولية للناشئين التى تستضيفها وتنظمها مصر سنويا وذلك بخلاف إن مصر تأت فى المرتبة الثانية افريقيا فى استضافة بطولات الاتحاد الدولى للعبة البيضاء للرجال والسيدات.

ومن جانبه اعرب المهندس وليد سامى عن سعادته البالغة بالفوز بجائزة التميز فى تطوير المدربين الذين يعدون احد اهم عناصر رياضة التنس.

اكد قائلا ان هذا الفوز هو إنجاز جديد لاتحاد التنس يضاف إلى الإنجازات العديدة التى تحققت خلال الفترة الماضية فى كل مجالات رياضة التنس المصرى.

اضاف المهندس وليد سامى قائلا ان جائزة التميز هى حافز جديد لمواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة وتحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات التاريخية المشرفة.