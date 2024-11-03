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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد العامري شقيق العامري فاروق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تحدث معهم حول منصب نائب الرئيس في المرحلة المقبلة.

خالد العامري: كان هناك تواصل من الخطيب والمرض منع والدي من الترشح

وتابع العامري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الهدف من اللقاء كان التأكيد على دور فاروق داخل النادي على مدار السنوات الماضية، وترشح المستشار محمود فهمي من أجل الحفاظ على استقرار النادي، ودخوله في الانتخابات التكميلية".

وأضاف خالد العامري: "المستشار محمود فهمي، أجرى اتصالًا معي، وعرض تقدم والدي بأوراق ترشحه ولكن ظروف مرض والدي تمنعه".

وأوضح: "المستشار محمود فهمي له دور كبير داخل الأهلي، وله الكثير من الفضل على شقيقي، والنادي الأهلي دائمًا ما يتمتع بالروح الجيدة والقيم الحاكمة للمكان".

وقال: "نحن داعمين للأهلي والكابتن محمود الخطيب وذلك بسبب علاقته القوية مع العامري، وكان ما يتردد عن وجود خلافات بينهما غير صحيحة، وعند خروج مثل تلك الشائعات اليوم التالي يمشوا في النادي سويًا دون التحدث أو إجراء لقاءات صحفية".

واختتم: "لم يتم اقتراح ترشحي على منصب نائب الرئيس، ومحدش فينا بيفكر خاصةً أن الفترة قصيرة بين الانتخابات التكميلية والانتخابات المقبلة، وكبير العائلة رفض فكرة التواجد في الوقت الحالي وهناك دعم كامل ومساندة للخطيب، من أجل الحفاظ على الكيان الأحمر، والخطيب هو من طلب من العامري أن يكون نائبًا له، وطول ما الخطيب كان رئيس للنادي العامري مكنش هيقرب ويترشح للمنصب دا"