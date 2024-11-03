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أحمد جودة - القاهرة - أكد توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق والخبير التحكيمي، أن طلب النادي الأهلي بوجود خبير أجنبي للجنة، لا أفهمه ولا بد من أن يكون الأمر من جانب اتحاد الكرة.

توفيق السيد: لست مع وجود خبير أجنبي للتحكيم

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "التجربتين السابقتين للخبراء الأجانب أثبتوا فشلهم ولست مع وجود أي خبير أجنبي، وما يؤخذ على اتحاد الكرة هو عدم وجود لجنة حكام حتى الآن".

وأضاف توفيق السيد: "ما يحدث في اتحاد الكرة بشأن لجنة الحكام لا يحدث في أي دولة بالعالم، والجولة الأولى من الدوري شهدت بعض الأخطاء التي حملت هجوم شديد، والسبب عدم وجود لجنة واضحة".

وقال نائب لجنة الحكام السابق: "اختيار محمد عادل لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، غير مناسب بسبب مروره بظروف نفسية سيئة بسبب القائمة الدولية وغيابه عن السوبر المصري وعدم خوضه أي مباراة منذ 3 أشهر".

وأوضح: "جميع ركلات جزاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي، غير صحيحة، ولم توجد سوى ركلة جزاء حسام عبدالمجيد لاعب الفارس الأبيض، لم تحتسب، ولا بد من وجود الاحتكاكات والالتحامات في اللعب، لسنا في لعبة كرة الطائرة".

واختتم توفيق السيد: "بتروجيت لم يتعرض للظلم أمام بيراميدز والغاء هدفه كان قرارًا صحيحًا من حكم المباراة