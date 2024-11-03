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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر لقناة الإخبارية السعودية، اليوم، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنهى مرحلة التقييم لملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

"فيفا" ينهي مرحلة التقييم لملف السعودية لاستضافة مونديال 2034

أفادت القناة عبر حسابها بمنصة إكس، بأن "فيفا" أنهى مرحلة التقييم لملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، بعد زيارته وإطلاعه على البنية التحتية والأماكن المقترحة لاستضافة المباريات والمنتخبات.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن استعراض نظام النقاط في التقييم الفني لملفات الترشح يمثل جانبًا واحدًا فقط من عملية التقييم، ويتم التركيز على التقييم الفني للبنية التحتية والجوانب التجارية، وهو متسق مع عمليات تقديم ملفات الترشح الأخيرة والخاصة ببطولة كأس العالم.

وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيقوم بنشر التقارير الكاملة لتقييم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 عبر موقعه الإلكتروني نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن يتم اختيار الفائز بالاستضافة 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتحظى مدينة الرياض بنصيب الأسد من مباريات كأس العالم 2034، من خلال 8 ملاعب، هي: "مدينة الملك فهد الرياضية، الملك سلمان الدولي، جامعة الملك سعود، المربع الجديد، مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الأمير محمد بن سلمان، ستاد روشن، جنوب الرياض".

وتحتضن مدينة جدة منافسات كأس العالم 2034 عبر 4 إستادات، هي "وسط جدة ومدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وستاد ساحل القدية"، فيما ستقام لقاءات نيوم على "ستاد نيوم"، ومباريات أبها على أرضية ستاد جامعة الملك سعود، ومباريات الخبر على أرضية "ستاد أرامكو".

وإلى جانب المدن الخمس التي تحتضن مباريات كأس العالم 2034، تقف 10 مدن أخرى على أهبة الاستعداد لاستضافة الحدث الكبير، إلى جانب موقعين مقترحين لمهرجان المشجعين في كل مدينة، و3 مواقع للأحداث المرتبطة بالبطولة، و16 مطارًا دوليًا، و230 ألف إجمالي الوحدات الفندقية في جميع المدن المستضيفة.