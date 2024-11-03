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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد أبو النصر عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي والمرشح على منصب نائب رئيس النادي، أن الأسباب وراء ترشحه هو إعداد نفسه من أجل تمثيل مصر في الاتحاد الدولي.

أحمد أبو النصر: استأذنت الخطيب قبل الترشح وبحب الأهلي

وتابع أبو النصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا أمارس كرة القدم وأحب كرة القدم، وأقوم بإعداد نفسي للتواجد في الاتحاد الدولي وأنا طبيب مختص في الطب الرياضي، وطول الوقت مهتم بفكرة تطوير الطب الرياضي وأملك العديد من الكتب الطبية، وبحب النادي الأهلي أوي".

وأضاف: "أنا كتبت خطة إنشاء مستشفى النادي الأهلي في وجود الراحل العامري فاروق، ولا أنتمي لأي تيار وارغب في مساعدة اعضاء النادي وقيام مشروع طبي".

وقال: "أرسلت للكابتن محمود الخطيب قبل الترشح واستأذنته، وسياسة الأهلي لا تمنع ترشحي، وأول مرة أترشح، ولكني تم ترشيحي في وقت سابق كمدير تنفيذي للنادي".

واختتم: "لا أعتقد ترشحي مفاجأة، وعلاقتي في الجمعية العمومية وأملك صداقة مع أعضاء المجلس ونتحدث دائمًا، ومنصب النائب، وكان هناك خلاف سابق خفيف مع الخطيب، ولكن في النهاية تربطنا علاقة جيدة