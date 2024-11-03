نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره فريق تشيلسي، اليوم الأحد 3 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

تُقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع تلك المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في البريميرليج

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.