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أحمد جودة - القاهرة - فاز ريفر بليت على ضيفه بانفيلد (3-1) في الجولة العشرين من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ليطوي صفحة الهزيمة في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس على يد أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

ريفر بليت يعود لسكة الانتصارات

وقع بابلو سولاري على ثنائية لصاحب الأرض (ق44 و46)، قبل أن يختتم ميغيل بورخا ثلاثية الفريق في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بينما سجل لياندرو جارتاي هدف الضيوف الوحيد (ق83) من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع ريفر بليت رصيده من النقاط إلى 30 يحتل بها المركز الخامس، بفارق تسع نقاط خلف فيليز سارسفيلد المتصدر، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 21 نقطة في المركز الـ 24.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها، تعادل تاييريس كوردوبا دون أهداف على أرض ديبورتيفو رييسترا، ليصبح رصيده 33 نقطة في المركز الرابع، مقابل 29 نقطة لصاحب الأرض في المرتبة الثامنة.

من جانبه، سقط بلجرانو على أرضه أمام ديفينسا إي خوستيسيا (1-2)، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المرتبة الرابعة عشر، في حين رفع الضيوف رصيدهم إلى 19 نقطة في المركز قبل الأخير.

وستستكمل الجولة 20 من الدوري الأرجنتيني اليوم وغدًا بمباريات تيجري-بلاتينسي، وراسينغ كلوب-إنستيتوتو إيه سي، ولانوس-بوكا جونيورز في الختام.