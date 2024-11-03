نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي إينزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلتقي البلوز مع مضيفه مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز

خط الدفاع: رييس جاميس، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مالو جوستو

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو

خط الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، كول بالمر

نيكولاس جاكسون

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .