تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الهولندي رود فان نستلروي المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام تشيلسي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المدرب روبن أموريم خلفًا الهولندي إريك تين هاج، وسيتولي قيادة الشياطين الحمر بعد فترة التوقف الدولي القادمة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

ينزل البلوز ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت - مارتينيز - ليندلوف - هاري اماس

خط الوسط: كاسيميرو - إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: تراوري - زيركزي - جارناتشو

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.