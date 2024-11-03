نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانز فليك،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الديربي أمام إسبانيول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه إسبانيول، اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إنييجو مارتينيز - ب أو كوبارسي - جول كوندي

خط الوسط:جافي - فرينكي دي يونج - داني أولمو

خط الهجوم. رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

وتنقل مباراة برشلونة مع إسبانيول عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

