نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد مارسيليا اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت مع نظيره فريق أولمبيك مارسيليا، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

موعد مباراة نانت ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تقام مباراة نانت ضد مارسيليا، مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام التاسعة وخمس وأربعون دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة نانت ضد مارسيليا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، باعتبارها الوكيل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي.

تردد قناة beIN SPORTS 2HD

التردد: 11013

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وأعلنت قناة مفتوحة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي؛ وهي قناة TV5 Monde Afrique التي تُبث على الأقمار الأوروبية.