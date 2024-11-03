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أحمد جودة - القاهرة - كشف آندي جراي لاعب توتنهام وأستون فيلا ومنتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، عن رأيه في أداء النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في الفترة الحالية.

نجم توتنهام السابق: هذه نصيحتي إلى محمد صلاح.. ورودري يستحق الكرة الذهبية

كما أكد آندي جراي في تصريحات لبرنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: " منافسات النسخة الحالية لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم صعبة ولكن أتوقع أن ينحصر صراع اللقب بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي".

وعن محمد صلاح، أضاف جراي:" لاعب رائع ويقدم أداءً مذهلا ويسجل العديد من الأهداف مع ليفربول وانصحه بالاستمرار مع الريدز ويستحق تجديد عقده مع الفريق ".

واستكمل: " في حال استمر مع فريق ليفربول لثلاث أو أربع سنوات قادمة أتوقع أن يحرز العديد من الأهداف ويصبح الهداف التاريخي لمسابقة البريميرليج ".

وأشار: كل المدربين الوطنين لم يظهروا بشكل جيد مع منتخب انجلترا وأتوقع أن يقدم منتخب انجلترا أداءً مختلفًا وتنجح تجربة المدرب الجديد الألماني توماس توخيل ".

ثم أتم جراي: " رودري نجم مانشستر من اللاعبين المميزين، واستحق التتويج بجائزة البالون دور كأفضل لاعب في العالم هذا العالم ".

