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أحمد جودة - القاهرة - أشاد تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بمستوى النجم المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تألق في الفترة الماضية مع فريقه.

تيمو هاردونج: عمر مرموش فخر لنا.. ولا نمانع انتقاله إلى الدوري الإنجليزي

وقال هاردونج في تصريحات له خلال برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، المذاع على القناة الأولى: "عمر مرموش لاعب جيد وهو فخر لنا لأن يكون لاعب مثله ضمن صفوف فريقنا".

وتابع: "نحن نتابع التألق الذي يصل إليه عمر مرموش هذا الموسم وهو ما سيحدد مصيره مع فرانكفورت في الموسم المقبل وتحدثنا معه وعرفنا طموحاته للعب لأحد الاندية الانجليزية ولا نمانع انتقاله للعب في الدوري الإنجليزي أو أي بطولة دوري أخرى".

وأشار "هناك اهتمام كبير بضم عمر مرموش منذ الموسم الماضي، وتحدثنا معه ومع وكيله بشأن الانتقال لنادي نوتنجهام فورست الانجليزي في صفقة تبادلية، لكننا اتفقنا في النهاية على استمراره مع فريق فرانكفورت هذا الموسم ومن ثم مناقشة العروض الاخري التي يتلقاها".

ثم أوضح "مع تطور أداء عمر مرموش سيساعده في المنافسة على التتويج بلقب هداف بطولة الدوري الألماني هذا الموسم رغم الصراع مع لاعبين آخرين وهدافين مثل هاري كين لكن مرموش لاعب مميز للغاية هجوميا في تسجيل وصناعة الاهداف لزملائه".

واستدرك "أثناء إجراء مرموش لجراحة في يده تحدثنا مع الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر حينها، وطلبنا منهم أن يظل معنا حتى يتعافى، ونحن نتفهم أهمية تواجد عمر مع منتخب بلاده في مشواره بتصفيات كأس امم افريقيا وكأس العالم وهذا ما ساهم في تطوير مستواه وعودته بقوة بعد ذلك".

واردف "هناك متخصصون بالجهاز الفني لفريق فرانكفورت لمتابعة الحالة الذهنية والفنية والبدنية لمرموش وبقية اللاعبين، ونضعهم في مواقف مختلفة حتى يستطيع التعامل معها خلال مشاركته في المباريات بنجاح وهو ما يسهم في تطوير مستواه بشكل كبير".

وعلق: "وجود لاعب مثل عمر مرموش ساعدنا في رفع القيمة التسويقية للفريق، ومن أهم اهدافنا رفع القيمة التسويقية للنادي واللاعبين، وبالفعل مرموش يلعب دورا كبيرا في هذا الأمر".

ثم أتم هاردونج: "السوق المصري مهم جدا لنادي آينتراخت فرانكفورت، وبات نقطة مهمة لنا حاليا لمتابعة اللاعبين، وأنا أتابع الدوري المصري بنفسي وهناك لاعبين مميزين جدا مؤهلين للاحتراف في اوروبا، وسعداء بأن هناك متابعين كثر أصبحوا يساندوا فريق فرانكفورت في مصر".

